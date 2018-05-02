Поляки приняли участие в конкурсе знаний о России

Новый директор «Российско-польского центра диалога и согласия» Александра Голубова в интервью «РГ» рассказала об этом и других проектах центра, который сегодня, когда практически все каналы двустороннего сотрудничества между Россией и Польшей заморожены, остался чуть ли не единственным действующим инструментом для ведения диалога.

Александра Голубова: Я напомню, что идея создания двух таких центров — в России и в Польше — родилась в совместной Группе по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений. В апреле 2010 года эту идею поддержали премьер-министры наших стран, и уже в октябре 2011 года указом президента России был учрежден Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия». Главной целью российско-польского и польско-российского центров было расширение гуманитарного сотрудничества между нашими странами в области культуры, науки и образования и обеспечение возможности широкого диалога между представителями России и Польши в разных сферах. За прошедшие годы задачи не изменились, но изменилась политическая ситуация. В связи с этим на сегодняшний день наш центр действительно является чуть ли не единственным каналом двусторонних связей между Россией и Польшей.

И что центр делает для сближения россиян и поляков сегодня?

Александра Голубова: У нас много идей. Мы хотим организовать масштабный российско-польский молодежный форум, планируем заняться изданием на польском языке хорошей русской детской литературы. Мне кажется, это будет востребовано. Но сейчас главной темой сотрудничества является чемпионат мира по футболу, который начнется в нашей стране уже в июне. Поляки обожают футбол и всегда очень эмоционально болеют за свою сборную, так что в ближайшее время к России будет приковано все внимание польских болельщиков. Поэтому мы решили провести среди молодых людей в Польше конкурс на знание культуры, истории, достопримечательностей России, причем вопросов было много, и они были довольно сложными. Например о Льве Яшине : «Всемирно известный советский футболист, который до сих пор остается единственным игроком этого футбольного амплуа, удостоенным самой престижной футбольной награды „Золотой мяч“. Или про первого и единственного польского космонавта: „Когда и с кем совершил космический полет Мирослав Гермашевский? Как назывался их космический корабль?“ Кстати, Гермашевский был сопредседателем жюри нашего конкурса с польской стороны. А от России жюри возглавил главный тренер нашей футбольной сборной Станислав Черчесов , очень популярный в Польше благодаря его предыдущей работе в варшавской „Легии“. И призы мы придумали вполне достойные: билеты на матчи ЧМ-2018 с участием польской сборной. Судя по статистике посещений сайта конкурса, им заинтересовались несколько тысяч человек, а принять участие решились более ста смельчаков. Причем некоторые люди присылали нам письма с ответами: „Не знаю, не знаю“. Да, вопросы непростые, а поехать на матч хочется.

По какому принципу вы отбирали победителей?

Александра Голубова: Особенностью конкурса было то, что участники должны были не только продемонстрировать довольно серьезные знания о России, но и написать эссе о том, что связывает их с нашей страной. Попадались очень трогательные работы. Мне, например, очень понравилась такая романтическая история: муж и жена оба приняли участие в конкурсе и написали два эссе о совместной поездке в Россию — каждый со своей точки зрения. Муж рассказал, что познакомился с девушкой, которая мечтала о путешествии в нашу страну, и он его для нее организовал. А жена — что встретила мужчину, который осуществил ее мечту. Вообще нам прислали много интересных работ, так что перед жюри, в состав которого вошли драматург Николай Коляда , журналист Барбара Влодарчик , писатель Виктор Ерофеев , полузащитник сборной Польши Мачей Рыбус, стояла непростая задача.

А что касается польского центра диалога и согласия — вы с ними как-то взаимодействуете в своей работе?

Александра Голубова: Да, разумеется. В ближайших планах у нас совместные футбольные турниры между юношескими командами из Польши и России в польском Мальборке и российском Калининграде.

Отрывок из эссе победителя в конкурсе студента Матеуша Рая из Кракова

Начало неведомого века

Москва… мечта всех поколений отцов и дедов, иногда исполнявшаяся в какой-то маленькой части жизни, в нескольких неделях, проведенных в Третьем, и последнем до сих пор, Риме. Хотелось бы вслед за Мастером — Константином Паустовским — рассказать обо всех встречах, путешествиях и этапах дозревания до Москвы, рассказать об этом, как Мастеррассказывал о Кара-Бугазе, извиваясь серпантином повествования, карабкаясь к современности по скользкой и забытой колонне истории, оставленной где-то в разрушенном доме, забытом переулке прекрасных и сонных московских предместий, которые он описал в „Начале неведомого века“. Не все можно выразить словами, не все. Хотя я знаю, что в те же самые годы, что и последний Романтик, по тем же самым переулкам, мостам и паркам гуляли разные мои родственники, спасенные, но при этом окруженные новой советской действительностью, в новой ленинской столице, никто не рассказал мне, что они там испытали, как жили и почему до последних минут жизни вздыхали с тоской по Москве. Лишь эти мечтательные глаза и поглаживание себя по широким окладистым бородам…

Мой дед, как его предки и родные, тоже бывал в Москве, в другие времена, в другой Москве. Только ясени были те же, как в песне Визбора из фильма „Москва слезам не верит“. Город уже был совсем другим, вросшим в небо сталинскими высотками, более поздними, обросшим густым слоем домов и дач, опоясанным шумящим МКАДом. Вся делегация министерства промышленности ночевала в свежесданном отеле „Космос“, современность и ожидания от технического прогресса были сумасшедшими, Лем был на пике своей формы, и все, кто читал его в Польше и СССР, верили, что это сбудется, это вопрос нескольких лет самое большее. Сегодня в ерунду Илона Маска никто не верит так искренне, как верили в свою миссию советские техники и инженеры…

Комментарий

Барбара Влодарчик, польская телеведущая, автор книги Nie ma jednej Rosji, член жюри конкурса „В Россию с мячом“

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