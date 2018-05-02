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Черчесов верит, что Комбаров сможет удержать Салаха
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Черчесов верит, что Комбаров сможет удержать Салаха 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на примере Мохамеда Салаха и Дмитрия Комбарова выразил уверенность, что российская команда сможет «закрыть» любого топ-игрока. Сборная России на домашнем чемпионате мира-2018 сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
— Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно — цитирует "Российская газета" слова Черчесова. — Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду. Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали.
Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет «стеночек», командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать. Опять же дух команды улучшать. Когда они собираются на два дня, друг друга еще почувствовать не успевают. Вот мы играли с испанцами. Нам бы дальше продолжить, а здесь 4,5 месяца мы их уже не видим. И самое главное, что из тех, кто тогда играл, шести футболистов не было на следующем сборе. А сейчас, можно сказать, я становлюсь клубным тренером. И есть команда, которая постоянно вместе. Ты на них больше влияния оказываешь, нацеливаешь, чувствуешь их. И они становятся командой, настраиваются на определенный результат.
Расписание чемпионата мира по футболу — здесь
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