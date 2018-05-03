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Полузащитник «Ливерпуля» Милнер прокомментировал выход команды в финал ЛЧ
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Полузащитник «Ливерпуля» Милнер прокомментировал выход команды в финал ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, ставший автором автогола, прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в ответном полуфинальном матче от «Ромы» (2:4). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Даже не знаю, что сказать после этого. Мы знаем, как сделать все гораздо интереснее, не правда ли?
В целом я считаю, что мы хорошо играли, но могли контролировать ситуацию лучше", — цитирует Милнера "Би-би-си".
Ранее сообщалось, что вратарь испанского "Реала" Кейлор Навас и нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане номинированы на звание лучшего игрока текущей недели в футбольной Лиге чемпионов.
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