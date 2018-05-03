Полузащитник «Ливерпуля» Милнер прокомментировал выход команды в финал ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер , ставший автором автогола, прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в ответном полуфинальном матче от «Ромы» (2:4). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Даже не знаю, что сказать после этого. Мы знаем, как сделать все гораздо интереснее, не правда ли?

В целом я считаю, что мы хорошо играли, но могли контролировать ситуацию лучше", — цитирует Милнера "Би-би-си"