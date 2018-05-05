Арсенал — Бёрнли: прогноз на последний матч Венгера в Лондоне

В одном из матчей тридцать седьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Бёрнли». Для «канониров» это будет последняя домашняя игра сезона, то есть Лондон будет прощаться с Арсеном Венгером . В столь эмоциональный момент «канониры» должны порадовать французского специалиста качественной игрой и положительным результатом. "Евро-Футбол.ру" анонсирует воскресный поединок на "Эмирейтс"

Арсенал

Воскресный матч против «Бёрнли» станет очень эмоциональным для футболистов «Арсенала», болельщиков и клуба в целом. Это будет последняя домашняя игра «канониров» под руководством Арсена Венгера. Лондон попрощается с французским специалистом, который на протяжении 22-х лет отдавал всего себя «Арсеналу». К сожалению, Венгер так и смог завоевать европейский трофей. В четверг «канониры» проиграли «Атлетико» в ответном полуфинале Лиги Европы и вылетели. Теперь лондонцам остаётся только одно — на мажорной ноте завершить сезон в чемпионате, чтобы хоть как-то порадовать тренера.

Лоран Косельни в поединке с «Атлетико» получил серьёзную травму. Также в лазарете у «Арсенала» числятся Мохамед Эльнени и Санти Касорла.

Бёрнли

Текущий сезон однозначно станет историческим для «Бёрнли». При весьма ограниченных ресурсах Шон Дайч смог сколотить действительно боеспособную команду, которую в следующем сезоне мы увидим в квалификации Лиги Европы. «Бордовые» едут на «Эмирейтс» в отличном расположении духа. В девяти последних матчах Премьер-лиги они проиграли только «Челси». В остальных же восьми поединках было добыто пять побед при трёх ничейных результатах.

Где смотреть матч

Игру на «Эмирейтс», которая стартует в 18:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 3». Следить за событиями поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Арсенал" — «Бёрнли»: +6=1-0. Разница мячей: 12-3.

Первый круг: 1:0.

"Арсенал" ни разу не проигрывал «Бёрнли» в Премьер-лиге. Тем не менее, в последнее время у «канониров» регулярно возникают проблемы с «бордовыми». В четырёх крайних очных встречах лондонцы побеждали минимально (1:0,2:1,1:0,1:0) и почти всегда вырывали три очка в концовке.

Интересные факты

— Это будет 606-й и последний домашний матч Арсена Венгера в качестве тренера «Арсенала». Его первая домашняя игра состоялась 19 октября 1996 года (0:0 с «Ковентри»).

— В 3 последних матчах против «Бёрнли» «Арсенал» выигрывал, забивая победный гол на 90-й минуте или позднее.

— «Бёрнли» не побеждал «Арсенал» в 9 последних матчах во всех турнира (ничья и 8 поражений).

— «Бёрнли» выиграл 3 гостевых матча Премьер-лиги из четырёх последних при одной ничьей.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Футболисты «Арсенала» просто обязаны порадовать Арсена Венгера в его последнем домашнем матче во главе лондонского клуба. Ждём уверенной победы в исполнении «канониров», но предпочитаем немного подстраховаться. Наша ставка: «Арсенал» с форой (-1)" с коэффициентом 1.86.