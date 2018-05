Пакетт и Бэкес подрались во время 3-го матча четвертьфинальной серии. Видео

Нападающий «Тампа-Бэй» Седрик Пакетт устроил драку с форвардом «Бостона» Дэвидом Бэкесом во втором периоде 3-го матча 1/3 финала Кубка Стэнли. Участники драки получили 5-минутные штрафы. Также первый был оштрафован на 10 минут как зачинщик, а второй — на 2 минуты за толчок на борт.

Cedric Paquette and David Backes droping the gloves! Paquette didn't like Backes boarding Dan Girardi. Paquette sticking up for his teammate. #GoBolts not intimated one bit by #NHLBruins Tampa Bay leading 3-1 after 2. pic.twitter.com/BfgzIJ2JwP

