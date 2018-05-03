Подбор персонала. Так ли важен опыт кандидата?

В надежде сэкономить на обучении нового специалиста, многие работодатели весьма придирчиво относятся к профессиональному опыту нового кандидата. Это формирует своего рода медвежью услугу: компания скорее всего не выиграет, а наоборот потеряет. Наблюдается ситуация долго пустующих вакансий, а перспективные соискатели отсеиваются из-за недостаточности опыта и находят себе другую работу. Как же обстоят дела в нашей компании и на какие качества, кроме опыта кандидата, нужно делать ставку при подборе? На эти вопросы и попробуем ответить в нашей статье.

О подборе и удержании талантливых сотрудников

Случалось ли вам пребывать в полном недоумении, когда вы встречались с осторожным подбором, будучи соискателем? При этом на собеседования приглашают только тех, кто уже выполнял схожую работу в подобной же компании (в том же регионе, такого же масштаба, этой же отрасли и т.п и т.д).

По сути, на такую вакансию ищут копию его прежнего хозяина, однако пышущего энтузиазмом и наполненном свежими силами. Такой своеобразный винтик, который необходим предприятию, чтобы, подставив его в механизм, громада продолжала двигаться к вершинам. И вот, что говорит по этому поводу генеральный директор риэлторской компании Этажи г. Красноярск Мишуров Виктор Александрович:

"Что касается маркетологов, бренд-менеджеров, операторов, специалистов службы качества, юристов, специалистов по персоналу — да, большинство работодателей старается взять уже готового специалиста, знакомого со спецификой работы и опытом в 3-6 лет. И мы не исключение. Однако для нас важнее найти человека с нужным отношением к делу, нужным складом ума, интересами и творческой искрой. Мы предпочтем кандидата с небольшим опытом, но наличием этих качеств. И если к нам приходят умные, амбициозные и ответственные люди, они очень быстро во всём разбираются".

Конечно, по мере того, как компания «Этажи» растет, нам требуется все больше новых сотрудников. На позицию специалиста по недвижимости мы приглашаем людей, которые ранее не занимались риэлторской деятельностью Сотрудники проходят обучения по всем бизнес-процессам компании, мы помогаем полностью погружаться в работу. Это все способствует тому, чтобы из специалиста вырос первоклассный эксперт. Повторюсь, в данном случае опыт не играет главной роли, важно лишь желание расти и развиваться.

Только в узкопрофильных или высокотехнологичных областях столь радикально условие — иметь «не менее 15 лет успешного опыта в аналогичной деятельности» — вполне оправдано.

Разумеется, никто не пойдет на риск: лететь в самолете зная, что пилотом выступает исполнительный, но неопытный специалист. Что же касается других, труднозакрываемых вакансий: спросите себя, действительно ли вы хотите найти самого талантливого сотрудника, или вам нужен тот, кого просто не потребуется обучать, и кто не будет отвлекать коллег постоянными расспросами о профессиональном жаргоне и узкоспециальных аббревиатурах, «столь важных» для вашего успеха?

Новый сотрудник и компания: не превратить «медовый месяц» в «развод»

Найти это еще полдела, а о том, как разжечь желание у специалиста остаться работать в компании на год, два и более лет, пока пенсия не разлучит вас — даем несколько рекомендаций. У нас накопился достаточно большой опыт, чтобы поделиться своими выводами.

Новичкам должно хватать информации

Выделите время на то, чтобы лично побеседовать с новым сотрудником и выяснить, как он чувствует себя на новом месте, чем вы как руководитель можете ему помочь, и что ему нужно, чтобы успешно справляться с новыми обязанностями. Мы организовываем такую атмосферу, при которой специалист в любое время может обратиться с вопросом к руководителю, и при этом быть понятым и услышанным. Ежедневные встречи со своим руководителем для определения ключевых направлений деятельности и еженедельные планерки, также тренировочный шоу-рум для отработки навыков правильной презентации квартиры, часть которого представлена ниже на фото*. В общем, мы делаем все, чтобы новый сотрудник вырос до специалиста по недвижимости и чувствовал себя уверенно, выходя на первую реальную сделку.

Цели должны оправдывать средства и ожидания

Мы стремимся, чтобы цели компании или рабочей команды совпадали с целями нового сотрудника. Менеджеры и руководители отделов всегда стараются объяснить новичку, что от него ждут и какие рабочие результаты хотят видеть. Наличие необходимых сведений и ресурсов помогает новому сотруднику работать лучше. Объясняем, при каких условиях вклад в работу будет максимальным. Раскладываем все по полочкам.

Сотрудник ощущает себя частью команды

Даем понять новому специалисту, что мы ценим его как личность и всегда готовы прийти на помощь. Назначаем наставника, чтобы тот познакомил новичка с культурой организации, сопровождал на обедах, представлял другим членам команды, то есть делаем все, чтобы новый сотрудник стал своим среди своих.

Адаптация и обучение — праздник каждый день

Кандидат обозначил, когда сможет выйти на работу, или согласился с предложенной вами датой. Подготовка рабочего места — одно из важнейших условий адаптации новичка.

Человек приходит в первый день и видит перед собой готовое рабочее место: стол, стул, компьютер. Здесь и знакомство с коллективом, и презентации всех специалистов компании. Вводим трудовой распорядок и рассказываем, где организовано питание, когда и куда обычно ходят на обед, некоторые правила дресс-кода и прочие рабочие моменты. У нас большой отдел обучения, состоящий из компетентных бизнес-тренеров. И вот что думает руководитель отдела Марина Васюткина.

"В условиях сегодняшнего динамичного рынка лично для меня в кандидатах важны следующие компетенции — это способность работать в режиме многозадачность и способность к изменениям. Без этих компетенций сейчас никуда. Все меняется, нужно быстро реагировать, внедрять новые инструменты, проверять гипотезы, при этом не забывая о старых процессах, а тут и без многозадачности никуда".

Отличную сказку можно прочитать на тему изменений от автора Джона Коттера «Наш айсберг тает или Как добиться результата в условиях изменений.»

На самом деле для специалиста важны те знания, которые он может применить на практике. И если у вас нет опыта работы, но есть огромное желание идти к своей цели и наши с вами ценности совпадают, то добро пожаловать в команду.