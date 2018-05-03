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«Мона Лиза» помогла новосибирскому кондитеру попасть на «Пятницу»
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«Мона Лиза» помогла новосибирскому кондитеру попасть на «Пятницу» 

Собака 57 минут назад
Фото: Собака
Ирина Кудрявцева прошла в финал шоу «Кондитер», после того, как украсила свой торт изображением шедевра Да Винчи.
Отборочный тур второго сезона программы прошел в Новосибирске в апреле, из десятков, приславших на кастинг видео, ведущий — известный кондитер Ренат Агзамов пригласил семь участников. Все пришли на шоу с заранее приготовленными тортами, которые строго оценивало жюри, в котором кроме Агзамова, были победительница первого сезона Оксана Вашурина вице-президент Сибирской Федерации рестораторов и отельеров Николай Ильин. Ирина Кудрявцева приготовила черёмуховый торт с изображением картины «Моны Лизы», которое она рисовала сама. На момент отборочного тура она занималась выпечкой всего три месяца. Ирина успешно преодолела и второй этап — кондитерам нужно было за пять часов приготовить еще один торт. Теперь Кудрявцевой предстоит участие в финале шоу.
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