Комсомольская «ДСИ» обыграла молодёжку СКА

В Биробиджане на стадионе «Дружба» стартовал Кубок Дальнего Востока по футболу. Обладатель почётного трофея получит право сыграть в основной сетке Кубка России среди профессиональных команд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В стартовом матче турнира встречались «ДСИ» из Комсомольска-на-Амуре и молодёжка «СКА-Хабаровск».

Поскольку дублёры армейцев в настоящий момент выступают в молодёжном первенстве России клубов Премьер-лиги, в Биробиджан хабаровчане отправились составом, сформированным на базе команды 2001 года рождения.

Эти ребята под руководством Георгия Бычкова на днях вернулись из Москвы с финала первенства России.

На подмогу юношам были вызваны несколько игроков из молодежной команды (Любимов, Калинин, Брюханов, Степаненко, Дегтярев).

В итоге более опытные и взрослые комсомольчане одержали победу, хоть и не без труда — 2:1.

После торжественной церемонии открытия, на которой присутствовали губернатор ЕАО Александр Левинталь и президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин , на поле биробиджанского стадиона «Дружба» вышли «Благовещенск» и местный «Спектр».

Биробиджанцы, несмотря на бурную поддержку трибун, не сумели ничего противопоставить сопернику, уступив со счетом 0:2.

Сегодня молодёжка «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Благовещенск», а «ДСИ» померится силами со «Спектром».