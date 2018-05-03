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Комсомольская «ДСИ» обыграла молодёжку СКА
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Комсомольская «ДСИ» обыграла молодёжку СКА 

Хабаровский край сегодня 49 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Биробиджане на стадионе «Дружба» стартовал Кубок Дальнего Востока по футболу. Обладатель почётного трофея получит право сыграть в основной сетке Кубка России среди профессиональных команд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В стартовом матче турнира встречались «ДСИ» из Комсомольска-на-Амуре и молодёжка «СКА-Хабаровск».
Поскольку дублёры армейцев в настоящий момент выступают в молодёжном первенстве России клубов Премьер-лиги, в Биробиджан хабаровчане отправились составом, сформированным на базе команды 2001 года рождения.
Эти ребята под руководством Георгия Бычкова на днях вернулись из Москвы с финала первенства России.
На подмогу юношам были вызваны несколько игроков из молодежной команды (Любимов, Калинин, Брюханов, Степаненко, Дегтярев).
В итоге более опытные и взрослые комсомольчане одержали победу, хоть и не без труда — 2:1.
После торжественной церемонии открытия, на которой присутствовали губернатор ЕАО Александр Левинталь и президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин, на поле биробиджанского стадиона «Дружба» вышли «Благовещенск» и местный «Спектр».
Биробиджанцы, несмотря на бурную поддержку трибун, не сумели ничего противопоставить сопернику, уступив со счетом 0:2.
Сегодня молодёжка «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Благовещенск», а «ДСИ» померится силами со «Спектром».
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