Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса. Об этом пишет газета «Казахстанская правда».
В частности, воинское звание генерал-лейтенант присвоено Талгату Жанжуменову; специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности — Нургали Билисбекову и Марату Осипову; специальное звание генерал-лейтенант внешней разведки Габиту Байжанову; классный чин государственный советник юстиции 2 класса Ерлику Кененбаеву.
Полный текст указа публикует агентство МИА «Казинформ».
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