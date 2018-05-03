Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

В частности, воинское звание генерал-лейтенант присвоено Талгату Жанжуменову; специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности — Нургали Билисбекову и Марату Осипову; специальное звание генерал-лейтенант внешней разведки Габиту Байжанову; классный чин государственный советник юстиции 2 класса Ерлику Кененбаеву.

Полный текст указа публикует агентство МИА «Казинформ».

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