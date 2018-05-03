Ещё
Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий 

Мир24 2 часа назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса. Об этом пишет газета «Казахстанская правда».
В частности, воинское звание генерал-лейтенант присвоено Талгату Жанжуменову; специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности — Нургали Билисбекову и Марату Осипову; специальное звание генерал-лейтенант внешней разведки Габиту Байжанову; классный чин государственный советник юстиции 2 класса Ерлику Кененбаеву.
Полный текст указа публикует агентство МИА «Казинформ».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В грузинском Гори подрались футбольные фанаты Фехтование и кино: чем парки Москвы удивят на майские праздники Турецкий болельщик арендовал кран и обошел запрет на посещение матча
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов24
Судьи довели «Рому» до катастрофы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
В Японии для Алины Загитовой выбрали щенка
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение