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Tele2 получил две высшие награды Effie за «Другие правила»
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Tele2 получил две высшие награды Effie за «Другие правила» 

Москва24 50 минут назад
Фото: Москва24
Оператор мобильной связи Tele2 получил высшие награды в двух номинациях премии Effie Awards. Жюри конкурса отметило масштабную инициативу компании по запуску коммуникационной платформы «Другие правила».
"Другие правила" стали для Tele2 не просто коммуникационной территорией, а новой бизнес-философией, определяющей ключевые бизнес-процессы, подходы к формированию продуктов и услуг, сервису и, конечно, к коммуникации и продвижению. Реальные бизнес-результаты доказали правильность выбранного вектора развития", − заявила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.
Tele2 получила золото в основной номинации «Телекоммуникации. Интернет». В 2017 году компания объявила об изменении подхода к коммуникациям и стала впервые предлагать уникальные инновационные продукты и решения.
Второе золото оператор мобильной связи завоевал в номинации «Ребрендинг». В ней соревновались не только телеком-операторы, но и компании из других отраслей. Благодаря обновленному фирменному стилю и новой коммуникационной платформе Tele2 смогла органично перейти от позиционирования дискаунтера к модели lifestyle enabler и привлечь продвинутых пользователей.
Effie Awards — престижная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах.
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