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Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате и первенстве Сибири по бильярду
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Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате и первенстве Сибири по бильярду 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Межрегиональные соревнования прошли в Иркутске с 28 апреля по 2 мая и собрали спортсменов из семи регионов: Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области, Забайкальский, Алтайский и Красноярский края и республика Бурятия.
Иркутянин Владимир Шафиров стал чемпионом Сибири в мужской категории. В финале он обыграл Михаила Царёва из Новосибирска со счетом 6:4. Бронзовым призером мужского чемпионата стал еще один иркутский спортсмен Михаил Корчинов. Среди женщин третье место заняла иркутянка Ксения Комиссарова.
В первенстве Сибирского федерального округа у спортсменов Иркутской области две награды. Среди мальчиков до 13 лет третье место занял Савва Каморин. Среди юниоров от 16 до 21 года на третью ступень пьедестала поднялся Павел Ганин. Оба спортсмена являются воспитанниками школы Федерации бильярдного спорта Иркутской области и тренируются под руководством Евгения Голованова.
«Если чемпионат мы проводим уже на протяжении шести лет и наши спортсмены регулярно занимают призовые места, то первенство состоялось в Иркутске впервые. Наши ребята показали результат, приобрели бесценный игровой опыт. Можно с уверенностью сказать, что работа с развитием детского бильярда в регионе идет в правильном ключе. И наша задача теперь сделать первенство Сибири в Иркутске ежегодным», — рассказал вице-президент Федерации бильярдного спора Иркутской области Владимир Верешня.
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