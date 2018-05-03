Роман Пилипчук объявил об уходе из «Спартака»

Итальянцы правят — помощником Массимо может стать Шалимов.

1. Интервью было опубликовано не на официальном сайте, а в «Спорт-экспрессе». Есть подозрение, что Пилипчук обнародовал свою позицию в обход клуба, потому что его контракт завершается и штрафные санкции уже не могут быть применены.

2. Пилипчук поблагодарил чуть ли ни всех сотрудников «Спартака», даже Аленичева , но ни слова не сказал о Массимо Каррере. Вы же понимаете, что он не мог просто забыть человека, с кем брал золото.

3. Также Пилипчук выдал довольно тонкую фразу о футболистах: «Как бы кто сейчас ни относился к кому-то из них, я не видел со стороны футболистов ничего, кроме высочайшего профессионализма и неравнодушия к судьбе „Спартака“.

На критике критикуемых и неравнодушии мы остановимся чуть позже, но сначала важно объяснить, кем был Роман Пилипчук для команды.

После неудачного сезона-2015/16 клуб искал новых помощников для Дмитрия Аленичева. Массимо Каррера, которого рекомендовал тренер вратарей Джанлука Риомми, должен был разобраться с обороной. Роман Пилипчук, приглашённый Сергеем Родионовым по наводке технического директора РФС Андрея Лексакова , стал ответственным за аналитику, а также помогал в моделировании тренировочной и соревновательной деятельности.

Когда „Спартак“, уступив греческому клубу АЕК, избавлялся от утомившего всех Аленичева, Леонид Федун уже договорился с Курбаном Бердыевым . Вряд ли всем игрокам эта новость нравилась — они должны были осознавать, что вместе с тренером в команду переедет половина „Ростова“, поэтому новость о срыве сделки была скорее воспринята без явного разочарования. Лично я помню разговор с несколькими игроками перед игрой третьего тура с „Рубином“ в Казани, второй для Карреры в должности и.о. главного.

»Мы вообще за то, если они (Пилипчук и Каррера) останутся, — говорили мне. — Пилипчук так разбирает и объясняет, что мы реально выходим и знаем, как играть. Каррера тоже красавчик: подходит, интересуется нашим мнением по составу, тактике, заводит команду в раздевалке. Они прям дополняют друг друга».

Через три дня после того разговора Массимо стал главным без оговорок, а Пилипчук — его первым и единственным помощником. «Спартак» начал играть строго и эмоционально, пользуясь слабостями соперника. Так, самая весёлая команда с Комбаровым, Кутеповым а и Ребровым в воротах пропустила лишь 3 мяча в 8 матчах на старте сезона.

Нельзя было сказать, что тренеры стали друзьями. У них были обычные, рабочие отношения с чётко разделенными функциями.

Каррера, как и положено главному, наблюдал за обстановкой со стороны. Пилипчук же был ближе к игрокам и персоналу, причём, не только к русскоговорящей части. Поэтому довольно логично, что футболисты, водители автобусов, доктор Лю, операторы и другой персонал так часто выделяют именно Михалыча — для них его вклад в триумфальный сезон как минимум половинчатый.

Проблемы начались уже после чемпионства. Каррера начал обустраивать «Спартак» под себя и привёл в команду нового тренера по физподготовке и сразу двух помощников-аналитиков. Пилипчук внезапно потерял былое доверие и, позвони ему кто-то для уточнения тактических изменений, наверняка ответил бы: «Спрашивайте лучше у Атиллы Мальфатти».

Самым ярким для изучения отношений внутри коллектива стал эпизод после домашнего матча с «Севильей». В тот вечер я сидел за скамейкой запасных «Спартака» и наблюдал за распределением ролей в команде на основе слухов, что Каррера опять повернулся в сторону российского помощника. Массимо действительно постоянно обращался к Пилипчуку за советами, а тот что-то рисовал на планшете и доводил до команды.

Говорят даже, что именно Пилипчук настоял на тактике в четыре защитника, которая принесла победу со счётом 4:1. Но это всё косвенные наблюдения, конкретная же деталь проявилась в послематчевых празднованиях. Мальфатти радостно обнял Пилипчука — тот вроде бы поддался, но, вырвавшись, тут же отвернулся и злобно бросил несколько фраз под нос, мол, «как же вы надоели».

Новое объединение Массимо и Пилипчука продолжалось не долго — и сейчас очень интересен вопрос, подписал ли «Спартак» с тренером договор о неразглашении. В любом другом случае в ближайшие недели фанатам красно-белых будет очень интересно. Они наверняка услышат, из-за чего Пилипчук на самом деле ушёл из команды, почему не сказал ни единого слова о Каррере и зачем выделил неравнодушие к клубу самых критикуемых футболистов. Кстати, я сильно сомневаюсь, что тот же Глушаков сыграет хотя бы матч до конца этого сезона.

Уход Пилипчука, странная травма Глушакова, лавка Комбарова, заявление совета директоров о поддержке тренера — это не хорошо и не плохо. Это просто трансфомация команды. В чемпионский год она была романтичной и гибридной. Нынешний сезон стал бытовым и междоусобным. Следующий же, похоже, будет итальянским — ведь теперь этот «Спартак» полностью принадлежит Массимо. Здесь его терапевты, игроки, аналитики и теневой спортивный директорат.

Что ж, тем интереснее будет посмотреть, как Карерра и Пилипчук проявят себя врозь.