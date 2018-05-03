Юные красноярские изобретатели представят Россию на чемпионате мира

Команда юных изобретателей из Красноярска представит Россию в международном чемпионате по конструированию и пилотированию автомобилей с гибридными двигателями в Германии.

В соревнованиях участвуют 12 команд, в том числе из США, Нидерландов, Германии и других стран. В составе нашей — Даниил Понкратенко, Роман Филиппов , Маргарита Матьяш и Виталий Черемных.

Модель автомобиля нашей команды создана в масштабе один к десяти. Она успешно протестирована, работает на водородном топливе, управляется с помощью радиопульта и развивает высокую скорость.

Победит та команда, чья модель дольше проедет с сохранением работоспособности всех функций. По предварительным оценкам от старта до финиша автомобили будут в движении шесть часов подряд, при этом каждые два часа будет меняться пилот за пультом управления.