Сурков: считаю, что нам удалось взять реванш за неудачи на ЧМ по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков , одержавший победу над грузином Шмаги Болквадзе в финале чемпионата Европы в Каспийске, рассказал о самом сложном поединке на турнире и оценил выступление сборной России. «Какой поединок был самым сложным? Четвертьфинальный. Мне не заслуженно дали пассив во втором периоде, там же ударился головой. Не получил от той схватки никакого удовлетворения. Считаю, что нам удалось взять реванш за неудачи на чемпионате мира. Чемпионат Европы получился отличным. У нас четыре золотых медали, в отличие от прошлого года. Это говорит о том, что тренеры сделали правильные выводы и более плодотворно нас подготовили", — сказал Сурков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.