Медали со Старой Кубани

В Краснодаре на озере Старая Кубань завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых спортсменов. 28 регионов страны разыграли 31 комплект наград. Несколько из них оказались на счету омских спортсменов.

Анастасия Панченко была сильнее всех на 1000 метров на байдарке-одиночке, а также стала первой в составе байдарки-четверки с Еленой Аношиной из Мордовии, Кирой Степановой из Приморья и Светланой Черниговской из Волгоградской области. Кроме того, воспитанница Татьяны Тищенко стала обладательницей «бронзы» на 200-метровке и 5000 метров.

Вера Собетова в паре с Натальей Подольской из Архангельска завоевала «золото» на 200 метрах на байдарке-двойке, «серебро» на 500 метрах и при помощи краснодарских спортсменок Светланы Барабошкиной и Людмилы Одинцовой — «бронзу» на байдарке-четверке на дистанции 500 метров.

У мужчин на 200-метровой дистанции бронзовым призером стал Владислав Литовка, выступавший на байдарке-двойке с москвичом Павлом Николаевым . Ну а в компании еще двух омичей — Алексея Шикунова и Руслана Мамутова — эти спортсмены взяли «серебро» на байдарке-четверке на дистанции 1000 метров.

Еще один спортсмен, выступавший за Омскую область — Иван Штыль — был лучшим на каноэ-одиночке на 200 метрах, в паре с Александром Коваленко выиграл 200-метровку на каноэ-двойке, а также одержал победу в составе «четверки» на 500 метрах. Еще одно «серебро» Иван заработал в связке с Виктором Мелантьевым на 500 метрах.

По результатам прошедшего Кубка России будут определены составы сборных команд для участия в первенствах мира и Европы.