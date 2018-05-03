Новое «золото» Юлии Эйдензон

Командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия (движущаяся мишень) проходят в эти дни в Москве. Омскую область представляют наши ведущие стрелки — Дмитрий Лыкин Юлия Эйдензон , Ярослав Клепиков, Наталья Початкова, Николь Слотина, Ян Эйдензон и Иван Серебряков

В стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки на дистанции 10 метров не было равных Юлии Эйдензон. «Международница» из Омской области поднялась на высшую ступень пьедестала в компании двух представительниц Северной столицы: второе место заняла Ольга Степанова , а «бронза» досталась Анне Костиной

Николь Слотина и Наталья Початкова также выступали в этой дисциплине, но на сей раз остались без медалей.