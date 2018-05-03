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Новое «золото» Юлии Эйдензон
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Новое «золото» Юлии Эйдензон 

Советский спорт 1 час назад
Командный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия (движущаяся мишень) проходят в эти дни в Москве. Омскую область представляют наши ведущие стрелки — Дмитрий Лыкин, Юлия Эйдензон, Ярослав Клепиков, Наталья Початкова, Николь Слотина, Ян Эйдензон и Иван Серебряков.
В стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки на дистанции 10 метров не было равных Юлии Эйдензон. «Международница» из Омской области поднялась на высшую ступень пьедестала в компании двух представительниц Северной столицы: второе место заняла Ольга Степанова, а «бронза» досталась Анне Костиной.
Николь Слотина и Наталья Початкова также выступали в этой дисциплине, но на сей раз остались без медалей.
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