Прогноз на матч Атлетико — Арсенал: все эксперты ставят на мадридцев

«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы (02.05.2018, 22:05 мск).

Мадридский «Атлетико» близок к своему третьему финалу Лиги Европы в нынешнем формате турнира, и в Лионе у «матрасников» может быть шанс сравняться по трофеям с «Севильей», которая становилась победителем ЛЕ с 2014 по 2016 годы. Но для начала команда Диего Симеоне должна закрепить свой успех в полуфинальном противостоянии с лондонским «Арсеналом», после результативной выездной ничьей. «Канониры» сами виноваты, но не смогли выиграть неделю назад в Лондоне, играя в том матче 80 минут в численном большинстве. Команда Арсена Венгера могла стать фаворитом противостояния, но теперь букмекеры предлагают коэффициент в размере 1.32 на проход «Атлетико». Но кто знает, возможно, Венгер сумеет в своём юбилейном 250-м матче в еврокубках добиться успеха на «Ванда Метрополитано».

Первый матч: «Арсенал» — «Атлетико» 1:1 (Ляказетт 61' — Гризманн 82').

"Атлетико"

Команда Диего Симеоне проявила настоящий героизм на поле "Эмирейтс" неделю назад. Казалось, «Атлетико» будет рад и минимальному поражению, после раннего удаления Врсалько, который умудрился получить две жёлтые карточки, однако проявилась настырность гениального Гризманна, проводящего не ровный сезон, но в нужный момент француз поборолся до конца, заставив соперников ошибиться в простой ситуации, и забить очень дорогой гол.

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В последнее время победы «матрасникам» даются как-то слишком сложно — всего 2 победы в последних семи матчах. Вторая победа была добыта в минувшее воскресенье в выездном матче с «Алавесом» (1:0) в рамках Ла Лиги, где «Атлетико» вырвал 3 очка лишь ближе к концовке матча, благодаря единственному голу Гамейро, который он провёл с пенальти. Хотя, конечно, стоит отметить, что в последнем матче отдых получили ключевые игроки мадридцев — Облак, Сауль и Гризманн, да и остальные старались играть не в полную силу.

"Арсенал"

"Арсенал" находится на грани второго сезона подряд без Лиги Европы. В английской Премьер-лиге «канониры» точно не смогут подняться выше шестого места, что окончательно решилось в прошлое воскресенье, когда лондонцы проиграли в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:2). Хотя с реальными надеждами зацепиться за четвёрку лидеров болельщики, да и футболисты, «Арсенала» распрощались уже давно. Команда Арсена Венгера была обязана выигрывать домашний матч, который практически полностью игрался в большинстве, но в итоге было создано не так уж много голевых моментов, а в концовке встречи «канониры» начали нарываться на контратаки, в одной из которых в итоге были наказаны — Косельни и Мустафи не смогли сдержать напористого Гризманна, привыкшего бороться в эпизодах до конца.

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Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На телеканалах «Матч! Футбол 1» (21:55 мск) и «Матч ТВ» (22:00 мск) будет показан в прямом эфире матч «Атлетико» — «Арсенал». Прямая текстовая трансляция этого поединка будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Матч недельной давности стал для «Атлетико» и «Арсенала» первой очной официальной встречей. Ранее «матрасники» и «канониры» встречались только в предсезонном товарищеском турнире «Эмирейтс Кап», и тогда лондонцы победили 2:1, благодаря дублю россиянина Андрея Аршавина

Интересные факты

"Атлетико" на предыдущих стадиях плей-офф ЛЕ прошёл «Копенгаген» (4:1, 1:0), «Локомотив» (3:0, 5:1) и «Атлетико» (2:0, 0:1);

"Атлетико" выигрывал трофей Лиги Европы в 2010 и 2012 годах;

"Атлетико" не пропустил ни одного гола в последних 11-ти домашних матчах (+10=1-0, 23:0);

"Атлетико" выиграл 15 из последних 16-ти домашних матчей в Лиге Европы (+15=0-1, 33:9);

"Арсенал" на предыдущих стадиях плей-офф ЛЕ прошёл «Эстерсунд» (3:0, 1:2), «Милан» (2:0, 3:1) и ЦСКА (4:1, 2:2);

"Арсенал" играл в финале Кубка УЕФА в сезоне 1999/2000, где проиграл «Галатасараю»;

"Арсенал" является самой результативной командой нынешней Лиги Европы — 30 забитых голов;

"Арсенал" выиграл лишь 2 из последних 12-ти выездных матчей, при семи поражениях (+2=3-7, 15:19);

В последних семи матчах «Арсенала» проходила ставка «Обе команды забьют».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"