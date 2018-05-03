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В Екатеринбурге откроется академия единоборств
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В Екатеринбурге откроется академия единоборств 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Русская медная компания открывает в Екатеринбурге Академию единоборств. Начало работы запланировано на 4 мая. Организаторы ожидают, что в открытии примут участие помимо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и боксера Константина Цзю звезды мирового бокса и смешанных единоборств Майк Тайсон и Федор Емельяненко.
Новая академия представляет собой шестиэтажное здание площадью 7200 квадратных метров. Тренеры обучат желающих нескольким десяткам боевых искусств: бокс, тайский бокс, смешанные единоборства, каратэ, самбо, дзюдо, грэпплинг, вольная и греко-римская борьба. Также в здании есть зона восстановления и медицинский блок.
«Каждую неделю будут проводиться семинары, тренировки с известными спортсменами, работа с областной школой олимпийского резерва. Предусмотрены бесплатные занятия для детей, подготовка инструкторов и специалистов, открытие детско-юношеской спортивной школы и центра спортивной подготовки», — рассказали в РМК.
На шести этажах обучат десяти видам боевых искусств
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