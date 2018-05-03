В Екатеринбурге откроется академия единоборств

Новая академия представляет собой шестиэтажное здание площадью 7200 квадратных метров. Тренеры обучат желающих нескольким десяткам боевых искусств: бокс, тайский бокс, смешанные единоборства, каратэ, самбо, дзюдо, грэпплинг, вольная и греко-римская борьба. Также в здании есть зона восстановления и медицинский блок.

«Каждую неделю будут проводиться семинары, тренировки с известными спортсменами, работа с областной школой олимпийского резерва. Предусмотрены бесплатные занятия для детей, подготовка инструкторов и специалистов, открытие детско-юношеской спортивной школы и центра спортивной подготовки», — рассказали в РМК.

На шести этажах обучат десяти видам боевых искусств