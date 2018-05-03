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Солнечная эстафета: как северяне открыли дорогу к спортивному лету
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Солнечная эстафета: как северяне открыли дорогу к спортивному лету 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Старт в спортивное лето дали в выходные в Архангельске: более двух тысяч человек приняли участие в майской эстафете, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования стали настоящим праздником — маленькие и взрослые северяне вышли на дистанцию. Отличные кадры с забегов вы можете увидеть в фоторепортаже Сергея Яковлева.
Награждали спортсменов на площади Профсоюзов. В первом забеге среди мужчин общеобразовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и сборных команд победил Сергей Зайцев, представивший команду Архангельского тралового флота, среди женщин — Дина Пахтусова из команды «Поморье». Среди школьников города лучшими стали Николай Чернов (школа № 28) и Полина Ермишкина (Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова).
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