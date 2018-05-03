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Юрий Леонов вошел в тренерский штаб «Амура»
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Юрий Леонов вошел в тренерский штаб «Амура» 

Советский спорт 1 час назад
Известный специалист Юрий Леонов вошел в тренерский штаб «Амура», сообщил главный тренер команды Николай Борщевский.
«Кто войдет в тренерский штаб? Известный специалист Юрий Леонов, в свое время возглавлявший «Витязь». В клубе остался тренер вратарей Олег Филимонов. Также идут переговоры с еще одним специалистом, вся официальная информация будет на сайте «Амура», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.
Напомним, в 2012-2014 гг 55-летний Леонов возглавлял «Витязь». Сезон-2014/15 он начал в должности главного тренера «Амура», но по ходу сезона был отправлен в отставку.
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