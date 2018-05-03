Юрий Леонов вошел в тренерский штаб «Амура»

«Кто войдет в тренерский штаб? Известный специалист Юрий Леонов, в свое время возглавлявший «Витязь». В клубе остался тренер вратарей Олег Филимонов . Также идут переговоры с еще одним специалистом, вся официальная информация будет на сайте «Амура», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.

Напомним, в 2012-2014 гг 55-летний Леонов возглавлял «Витязь». Сезон-2014/15 он начал в должности главного тренера «Амура», но по ходу сезона был отправлен в отставку.