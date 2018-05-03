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В Белгороде прошло открытие Спартакиады военно-спортивного сбора «Наследники Победы» с участием спортсменов-олимпийцев
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В Белгороде прошло открытие Спартакиады военно-спортивного сбора «Наследники Победы» с участием спортсменов-олимпийцев 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
В Белгородском юридическом институте МВД России имени И. Д. Путилина состоялось торжественное открытие Спартакиады военно-спортивного сбора «Наследники Победы», которая будет проходить в течение нескольких дней. В яркой спортивной форме и с хорошим праздничным настроением команды-участницы сбора построились на плацу института, ожидая начала спортивных состязаний.
В программе Спартакиады запланированы индивидуальные спортивные соревнования по видам спортивных упражнений, которые используются для оценки физической подготовки кандидатов на службу в органы внутренних дел (подтягивание, бег 100 м, бег 1000 м); командные спортивные соревнования по волейболу, мини-футболу и перетягиванию каната, а также выполнение нормативов по физической подготовке «Готов к труду и обороне».
С приветственным словом к командам обратились начальник отдела организации физической подготовки и спорта Управления организации подготовки кадров Департамента государственной службы и кадров МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев.
Пройдя первые испытания по физической подготовке, суворовцы и кадеты встретились с выдающимися спортсменами Белгородчины и Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», которые приехали специально поддержать юных спортсменов — заслуженным мастером спорта России по боксу Виталием Дунайцевым, заслуженным мастером спорта России по боксу Евгением Тищенко, заслуженным мастером спорта России по боксу Александром Поветкиным. Гости пожелали юным участникам военно-спортивного сбора никогда не сдаваться, четко следовать к поставленной цели и сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути.
Завершился насыщенный спортивный день на загородной учебной базе института просмотром и обсуждением документального фильма «Динамовцы на полях сражений» при участии ветерана БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина профессора кафедры физической подготовки Николая Алексеева.
Справочно:
Александр Поветкин — российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России.
Чемпион России, чемпион Игр доброй воли, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион в любительских соревнованиях.
Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе.
Виталий Дунайцев — российский боксер. Заслуженный мастер спорта России.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России.
Евгений Тищенко — российский боксер первой тяжелой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России.
Олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Универсиады и серебряный призер чемпионата мира, победитель многих турниров национального и международного значения.
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