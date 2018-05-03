Станислав Черчесов: За три недели можно натренировать Комбарова так, чтобы он удержал Салаха

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как будет готовить команду к чемпионату мира. — Если брать цифры, особенно четыре наших матча с топ-сборными, то мы реально не уступили соперникам в определенной работе, — сказал Черчесов в интервью « Российской газете ». — Другое дело, что мы уступили в индивидуальных качествах. Салах в «Ливерпуле» больше 40 мячей забивает — мы же не можем ему ноги связать. А у нас в чемпионате России 40 никто не забивает. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Раз он индивидуально сильнее, значит, мы должны за счет командной игры это нивелировать. — Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? — Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду. Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали. Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет стеночек, командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать. Опять же дух команды улучшать. Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).