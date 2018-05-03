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Виктор Хедман повторил клубный рекорд «Тампы» по голевым передачам в плей-офф
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Виктор Хедман повторил клубный рекорд «Тампы» по голевым передачам в плей-офф 

Чемпионат.com 28 минут назад
В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил со счётом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).
Шведский защитник «молний» Виктор Хедман отметился двумя голевыми передачами и добрался до отметки в 35 результативных передач за карьеру. Это повторение клубного рекорда, который ранее единолично принадлежал нападающему Мартену Сен-Луи. В топ-4 также входят форварды Брэд Ричардс (29) и Венсан Лекавалье (28).
Видео второй передачи Хедмана можно посмотреть на сайте Национальной хоккейной лиги.
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