Объединение «Фаворит-Выборг» выпустило эксклюзивную книгу про Мохаммеда Али

Объединение «Фаворит-Выборг» впервые в России выпустило на русском языке книгу о жизни Мохаммеда Али — «Мой друг Мохаммед Али. Человек и Чемпион». Автор книги — Тим Шэнэхэн, близкий друг и секретарь Мохаммеда рассказывает со страниц книги о Величайшем Чемпионе, как о личности, которой было не чуждо все человеческое

Кем был Молхаммед Али за пределами боксерского ринга; что значили для него отношения с близкими людьми; что искал Мохаммед, когда посвятил себя исламу; как он тренировался и отдыхал, читал лекции и смотрел фильмы. Об этом и многом другом рассказывает Тим Шэнэхэн. Оригинальное издание — последняя книга, которая вышла в США при жизни Великого Чемпиона.

Это первый опыт сотрудничества Объединения «Фаворит-Выборг» с иностранным автором. Сам автор уже несколько лет состоит в переписке с Объединением «Фаворит-Выборг» и, практически весь фотоматериал книги — фотографии из личного архива Тима Шэнэхэна.

Книга рекомендована для прочтения всем возрастным категориям, но особенно людям, увлекающимся боксом, рукопашным боем, единоборствами. Также материал книги будет интересен тем, для кого Мохаммед Али был современником.

Права на перевод и издание книги были приобретены у издательства «Саймон и Шустер», Нью-Йорк, а сама книга была переведена известным российским юристом, уроженцем нашего города, Константином Осиповым

Книга вышла ограниченным тиражом и на сегодняшний день эксклюзивно представлена только в Выборге, в магазине «РЭМ спорт» на Школьной площади. Вводное слово редактора, директора АНО «Фаворит Выборг» Дмитрия Семенова Можно ли по багету судить о картине? Можно ли размышлять о человеке, зная только то, каким спортом он занимается? Спорт, как рама — это только внешняя сторона жизни. Но всегда хочется взглянуть на внутреннее содержание того, что этот багет обрамляет.

Мохаммед Али был и остается для многих Величайшим атлетом, образцом для подражания, мотивацией к спортивным достижениям. Всем прекрасно знаком образ Али — боксера. Но немногим известно, что же скрывалось за этим спортивным образом: в чем состояла жизни Али — человека; о чем он думал и как поступал в разных жизненных обстоятельствах, присущих каждому в этой жизни. Возможно, увидев Мохаммеда глазами его ближайшего друга, Тима Шэнэхэна, для многих станет очевидно по чему Али всегда называют Величайшим.

Книга «Мой друг Мохаммед Али. Человек и Чемпион» — необычное явление. Это последнее прижизненное издание книги о Мохаммеде (оригинальное издание появилось в 2016 году); эксклюзивными правами на перевод и издание книги в России владеет выборгское Объединение «Фаворит»; перевел книгу также выборжанин Константин Осипов; в нашем городе книга будет представлена за месяц до появления ее в магазинах России.

Хочется верить, что книга будет не просто увлекательным чтением, но и интересным открытием для человека любого возраста.