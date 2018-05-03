Три «С»: Санкт-Петербург, Свердловская область и Самара отличились на первенстве России по каратэ в Омске

Участниками состязаний стали 834 юных каратиста из 44-х регионов страны. На счету омичей две бронзовых награды и лестные отзывы гостей об уровне организации турнира.

Всероссийские соревнования «Кубок Прииртышья» и первенство России по каратэ (для ребят 10-11 и 12-13 лет) проходили на «Омском велотреке» 28 и 29 апреля. На ключевой турнир года в наш регион съехались команды из 44-х регионов страны, а одним из очевидцев события стал вице-президент Федерации каратэ России Виктор Хан. Высокий гость отдал должное организации соревнований (турниры такого уровня Омская область проводит в четвертый раз) и отметил серьезное отношение омичей к каратэ.

Состязания по «ката» и «кумитэ» среди юных спортсменов развернулись на 6 коврах. На кону в ярких, скоротечных и часто эмоциональных поединках стояли не только медали первенства России, но и участие в Кубке мира среди молодежи в Хорватии летом 2018 года.

Лучшую подготовку к знаковому турниру продемонстрировали каратисты из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Эти команды поделили между собой 1-е место первенства России в командном зачете. Третье место у ребят из Самарской области. В топ-5 также вошли Тверская и Новосибирская области. Наш регион расположился в числе команд, сумевших выиграть две «бронзы» и разделивших 15-18-е места.

Всего, с учетом Всероссийских соревнований, на счету каратистов из Омской области 5 бронзовых наград. До пьедестала добрались спортсмены клуба «Триумф» Семён Грачёв (тренер Андрей Скоробогатов), Максим Конченко (Александр Белик) и Глеб Красильский (Александр Белик), а также Даниил Гиленко («Атака», Алексей Михаил Сорокины ) и Милена Степнёва («Рысь», Юрий Слизов).

По данным главного секретаря соревнований Никиты Николаева золотыми медалями по итогам турниров в Омске в разделе «ката» украсили себя: Меланья Сергеева (Москва), Марина Вороная (Челябинская область), Кирилл Сек (Сахалинская) и Варишан Бакиров (Тверская).

Лучшими мастерами по «кумитэ» у ребят 10-11 лет стали Виктория Будникова (Воронежская область), Александра Грибанова (Новосибирская), Валерия Антонова (Новосибирская), Кирилл Сек (Сахалинская), Владимир Гончаров (Самарская), Владислав Сычкин (Московская), Рашид Сулейманов (Москва), Мансур Магдеев (Самарская).

После четвертого первенства России, успешно проведенного в Омской области, логично задуматься о выходе на «новый уровень». Вероятно, что следующим крупным стартом, на который сможет претендовать наш регион, станет первенство России среди молодежи.