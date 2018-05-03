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Три «С»: Санкт-Петербург, Свердловская область и Самара отличились на первенстве России по каратэ в Омске
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Три «С»: Санкт-Петербург, Свердловская область и Самара отличились на первенстве России по каратэ в Омске 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Участниками состязаний стали 834 юных каратиста из 44-х регионов страны. На счету омичей две бронзовых награды и лестные отзывы гостей об уровне организации турнира.
Всероссийские соревнования «Кубок Прииртышья» и первенство России по каратэ (для ребят 10-11 и 12-13 лет) проходили на «Омском велотреке» 28 и 29 апреля. На ключевой турнир года в наш регион съехались команды из 44-х регионов страны, а одним из очевидцев события стал вице-президент Федерации каратэ России Виктор Хан. Высокий гость отдал должное организации соревнований (турниры такого уровня Омская область проводит в четвертый раз) и отметил серьезное отношение омичей к каратэ.
Состязания по «ката» и «кумитэ» среди юных спортсменов развернулись на 6 коврах. На кону в ярких, скоротечных и часто эмоциональных поединках стояли не только медали первенства России, но и участие в Кубке мира среди молодежи в Хорватии летом 2018 года.
Лучшую подготовку к знаковому турниру продемонстрировали каратисты из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Эти команды поделили между собой 1-е место первенства России в командном зачете. Третье место у ребят из Самарской области. В топ-5 также вошли Тверская и Новосибирская области. Наш регион расположился в числе команд, сумевших выиграть две «бронзы» и разделивших 15-18-е места.
Всего, с учетом Всероссийских соревнований, на счету каратистов из Омской области 5 бронзовых наград. До пьедестала добрались спортсмены клуба «Триумф» Семён Грачёв (тренер Андрей Скоробогатов), Максим Конченко (Александр Белик) и Глеб Красильский (Александр Белик), а также Даниил Гиленко («Атака», Алексей и Михаил Сорокины) и Милена Степнёва («Рысь», Юрий Слизов).
По данным главного секретаря соревнований Никиты Николаева золотыми медалями по итогам турниров в Омске в разделе «ката» украсили себя: Меланья Сергеева (Москва), Марина Вороная (Челябинская область), Кирилл Сек (Сахалинская) и Варишан Бакиров (Тверская).
Лучшими мастерами по «кумитэ» у ребят 10-11 лет стали Виктория Будникова (Воронежская область), Александра Грибанова (Новосибирская), Валерия Антонова (Новосибирская), Кирилл Сек (Сахалинская), Владимир Гончаров (Самарская), Владислав Сычкин (Московская), Рашид Сулейманов (Москва), Мансур Магдеев (Самарская).
Среди каратистов 12-13 лет в этом же разделе отличились: Алиса Семёнова (Свердловская область), Милена Потоцкая (Адыгея), Дарья Юшкова (Самарская), Александр Салынов (Калмыкия), Ахмед Ахмедов (Саратовская), Вадим Ильин (Санкт-Петербург), Вячеслав Федотов (Орловская) и Кирилл Буерашев (Свердловская).
После четвертого первенства России, успешно проведенного в Омской области, логично задуматься о выходе на «новый уровень». Вероятно, что следующим крупным стартом, на который сможет претендовать наш регион, станет первенство России среди молодежи.
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