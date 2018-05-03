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Три самарских организации стали победителями конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
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Три самарских организации стали победителями конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

Волга Ньюс 1 час назад
Победители получили награды из рук заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец, министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Федора Прокопова.
В номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» первое место заняло ООО «Ракита» Кошкинского района Самарской области.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина» заняло третье место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».
В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» третье место получило государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям».
ООО СХП «Ракита» в настоящее время входит в структуру группы компаний «Самарская инновационная компания» ведет хозяйственную деятельность в границах сельского поселения Старая Ивановка. Посевная площадь сельхозпредприятия составляет около 4,5 тыс. га.
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