Инновации в спортивном бизнесе: как технологии меняют эту сферу уже сейчас

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Технологии

Новые материалы

Использование самых современных научных подходов к изготовлению новых материалов для спорта стало традицией. Всевозможные клюшки, лыжи и прочий инвентарь делается из сверхпрочных композитных материалов.

Недавно к этому добавились технологии производства синтетических волокон, например, Dyneema® — самого прочного синтетического волокна в мире, разработанного NASA . По своим свойствам материал в 15 раз тверже стали и легче воды. Волокно используется как в бронежилетах, так и в качестве материала для канатов гигантских танкеров, в парусном спорте, а также в беговой обуви UA SpeedForm Slingshot от Under Armour.

Еще один пример внедрения космических разработок в большой спорт — сверхлегкий утеплитель Thinsulate®, который был первоначально разработан компанией 3М для скафандров астронавтов. Сейчас многие спортивные компании используют этот материал для создания легкой и теплой одежды.

Продукция Athlete Recovery Sleepwear® содержит на внутренней стороне специальные биокерамические частицы, которые поглощают инфракрасные длинные волны, излучаемые телом, и отражают эту энергию обратно, что помогает организму быстрее восстанавливаться, улучшая сон. Преимущества длинноволновых инфракрасных волн давно и успешно применяются в восстановительной медицине, косметологии, хирургии. Теперь эти технологии служат при создании спортивной одежды.

Спортивная медицина

Врачи сегодня подбирают индивидуальные нагрузки для спортсменов и отслеживают буквально каждое движение своих подопечных. Например, технология Polar Team 2 одновременно следит за 28 спортсменами: датчики, закрепленные на теле каждого, передают в компьютер подробную информацию о темпе работы и достижении пика нагрузки.

С помощью технологий криотерапии создаются специальные восстановительные и лечебные приборы для быстрого и эффективного лечения всевозможных травм. В этом, например, преуспела компания Game Ready, которая выпускает компактные устройства для местной заморозки поврежденных костей и суставов.

3D-модели тела и мышц помогают врачам определять диагноз и серьезность повреждений, а также следить за выздоровлением спортсменов.

Under Armour сотрудничает с ведущими медицинскими учреждениями, например, с John Hopkins Medicine для создания новейших продуктов в области здоровья, реабилитации и спортивного питания.

В помощь тренерам

Планирование тренировок и индивидуальные занятия для спортсменов существенно облегчают многочисленные программные продукты. Например, приложение Taktikr помогает футбольным наставникам спланировать тренировки своих команд оптимальным образом и разработать индивидуальный подход к каждому спортсмену.

Приложение также содержит базу данных различных упражнений для проработки определенной футбольной техники. Немецкая компания SOLOS разработала «умные» зеркала для спортзалов, которые могут и вовсе заменять тренеров. Интерактивные экраны записывают и анализируют результаты тренировок, а также синхронизируются с другими устройствами для удаленной обратной связи.

Бизнес-решения

Для стадионов

Особую актуальность сейчас приобретают высокотехнологичные способы привлечения зрителей и подбора спортсменов в команды.

Например, американская платформа OpenSponsorship позволяет компаниям наладить поиск заинтересованных инвесторов для определенных спортивных событий.

Внедрение всевозможных Wi-Fi-систем на стадионах позволяет вовлекать зрителей в процесс состязаний и привлекать их на стадионы. Это и вывод на большие экраны снимков, сделанных болельщиками, и голосование зрителей при назначении штрафных ударов, и отображения на смартфонах текущих изменений в составе команд (например, удалений игроков и смен состава), а также другие приемы геймификации.

Для спонсоров и торговли

Внедрение всевозможных купонных акций, цифровых компаний лояльности и других методов повышения продаж спонсоров и рекламодателей развивается повсеместно.

Спортивные бренды разрабатывают технологии дополненной и виртуальной реальности в виде цифровых примерочных, которыми болельщики могут пользоваться в перерывах между периодами матчей, и продажи виртуальных автографов любимых спортсменов, а также другие бизнес-решения, оптимально монетизирующие спортивные состязания и позволяющие привлекать больше средств на разработку новейших товаров для спорта.

А как у нас?

Закончить обзор хотелось бы на позитивной ноте: отечественные разработки и стартапы в области компьютерных спортивных технологий не отстают от западных, а часто и превосходят их.

В мире успехом пользуются авиатренажеры ОКБ «Сухого », симуляторы яхтенных гонок «Регатаскоп», а также всевозможные интерактивные решения для спортивных шоу и соревнований, в том числе для детского и массового спорта.

Наши клубы часто демонстрируют такие технологии, которых нет нигде в мире. К примеру, «Локомотив» обладает очень продвинутым менеджментом в области хоккея, а на играх клуба СКА такое качество света, звука и экранной графики, которых нет даже в НХЛ.

Очевидно, внедрение высоких технологий в спортивную жизнь России в ближайшие годы будет идти не в области производства инновационных спорттоваров, а в сфере диджитализации, зрелищности и доступности.

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