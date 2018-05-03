Команда МИЭТа завоевала «серебро» на всероссийских соревнованиях по керлингу

Отлично показала себя мужская сборная МИЭТа по керлингу на всероссийских студенческих соревнованиях, состоявшихся в городе Дмитрове Московской области.

Зеленоградские керлингисты в полуфинале разгромили сборную Сибирского федерального университета со счетом 9:1 и лишь в финале уступили команде из Санкт-Петербурга (4:6). Таким образом, студенты главного вуза Зеленограда завоевали серебряные медали.

Это большой успех. Напомним, что в прошлом году команда МИЭТа на всероссийских соревнованиях заняла лишь четвертое место.