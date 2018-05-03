Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед: от кого ждать голов

Предпоследний тур английской Премьер-лиги будет открыт в пятницу вечером, когда отношения выяснят «Брайтон» и "Манчестер Юнайтед" . Команда Жозе Моуринью близка к тому, чтобы финишировать на второй позиции в турнирной таблице, в то время как коллектив Криса Хьютона ещё не обеспечил себе места в элите английского футбола на следующий сезон. "Евро-Футбол.ру" анонсирует поединок на «Фалмере».

Брайтон

Создав хороший отрыв от зоны вылета, «Брайтон» позволил себе расслабиться. В шести последних матчах Премьер-лиги команда Криса Хьютона не побеждала, добившись трёх ничьих при трёх поражениях. На текущий момент «чайки» опережают зону вылета на пять зачётных баллов. Какой-то задел есть, но при этом календарь у «Брайтона» просто адский — после «Манчестер Юнайтед» подопечным Криса Хьютона будут противостоять «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», причём эти поединки пройдут соответственно на «Этихаде» и «Энфилде». А не рано ли «чайки» расслабились?

Манчестер Юнайтед

На прошлых выходных «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Арсеналом» и приблизился к выполнению задачи по финишу на второй позиции в Премьер-лиге. Чтобы остаться на втором месте, в трёх оставшихся матчах команде Жозе Моуринью достаточно набрать четыре очка. Календарь у «красных дьяволов» не самый сложный, поэтому вряд ли можно рассчитывать на то, что они опустятся. Да и вообще с некоторых пор второе, третье и четвёртое места не особенно различаются, ведь все эти команды проходят напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Серхио Ромеро. Ромелу Лукаку в матче против «Арсенала» получил травму, но при этом должен восстановиться к финалу Кубка Англии 19 мая. Также в лазарете у «Манчестер Юнайтед» числятся Фил Джонс

Где смотреть матч

Игру на «Фалмере», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Брайтон" — «Манчестер Юнайтед»: +0=0-1. Разница мячей: 0-1.

Первый круг: 0:1.

В первом круге текущего чемпионата «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» впервые встретились в истории Премьер-лиги. Тогда «красные дьяволы» выиграли с минимальным счётом благодаря автоголу Льюиса Данка

Интересные факты

— «Манчестер Юнайтед» выиграл 4 последних матча против «Брайтона» во всех турнирах, не пропустив в них ни одного гола. Правда, все эти игры проходили на «Олд Траффорд».

— «Фалмер» станет 58 стадионом, на котором «Манчестер Юнайтед» сыграет в Премьер-лиге. Они выигрывали на 50 стадионах из 57.

— «Брайтон» выиграл 6 из 7 последних домашних матчей чемпионата, сыгранных в пятницу (1 ничья).

— «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал матч Премьер-лиги в пятницу (6 побед, 3 ничьи).

— «Манчестер Юнайтед» может впервые в истории Премьер-лиги проиграть на выезде всём 3 командам, которые повысились в классе. Напомним, «красные дьяволы» уже уступили «Ньюкаслу» и «Хаддерсфилд Таун».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Для «Брайтона» «Манчестер Юнайтед» будет хорошим раздражителем, особенно учитывая тот факт, что это будет последний домашний матч сезона для команды Криса Хьютона. Как нам кажется, в пятничном поединке на «Фалмере» забить удастся футболистам обеих команд. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.9.