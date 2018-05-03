Плавание. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»

29 апреля в бассейне ФОК «Малино» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по плаванию среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы.

В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, спортивной борьбе на водных дорожках бассейна заняла первое общекомандное место.

Результаты личного первенства

Женщины

4 место Граф Ольга — 1 мин. 03 сек.

5 место Оглоблина Елена — 1 мин. 05 сек.

8 место Жагина Ольга Михайловна — 1 мин. 28 сек.

Мужчины

6 место Максимченко Алексей — 1 мин. 01,82 сек.

8 место Салей Сергей Михайлович — 1 мин. 26,25 сек.

Общекомандный зачёт первенства

1 место Крюково — 14 мест

2 место Силино — 16 мест

3 место Матушкино — 18 мест

4 место Савёлки — 24 места

Молодцы! Спасибо всем за активное и результативное участие.