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Плавание. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»
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Плавание. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
29 апреля в бассейне ФОК «Малино» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по плаванию среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы.
В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, спортивной борьбе на водных дорожках бассейна заняла первое общекомандное место.
Результаты личного первенства
Женщины
1 место Михайлова Ирина — 51, 43 сек.
4 место Граф Ольга — 1 мин. 03 сек.
5 место Оглоблина Елена — 1 мин. 05 сек.
8 место Жагина Ольга Михайловна — 1 мин. 28 сек.
Мужчины
3 место Макаров Никита — 58,10 сек.
6 место Максимченко Алексей — 1 мин. 01,82 сек.
8 место Салей Сергей Михайлович — 1 мин. 26,25 сек.
Общекомандный зачёт первенства
1 место Крюково — 14 мест
2 место Силино — 16 мест
3 место Матушкино — 18 мест
4 место Савёлки — 24 места
Молодцы! Спасибо всем за активное и результативное участие.
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