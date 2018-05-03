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Нижегородские каратисты успешно аттестовались на категорию судей
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Нижегородские каратисты успешно аттестовались на категорию судей 

Newsroom24 12 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские спортсмены приняли участие в судейском аттестационном семинаре по правилам каратэ WKF, который прошел в рамках Первенства России среди детей в Омске 27 апреля. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в клубе восточных единоборств «Футугава».
В семинаре принимало участие около 80 судей из 44 регионов России, около 50 из них сдавали экзамен, повышая или подтверждая всероссийскую категорию спортивного судьи.
Из Нижегородской региональной федерации каратэ аттестовались Андрей Марактанов и Артем Карапетян. Поведение итогов состоялось 29 апреля после прохождения двух дней практики судейства на соревнованиях. Из 50 судей, сдававших экзамен, третья часть не смогла повысить действующие категории. Нижегородские же судьи сдали тестирование с оценкой «Отлично» и успешно прошли оба дня практики.
Таким образом, в Нижегородской области теперь целых два спортивных судьи Всероссийской категории.
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