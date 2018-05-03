Депутат Госдумы поздравил курганцев с Днём Победы

«В этот день мы отдаём долг благодарности всем, кто, одержав Великую Победу над фашизмом, отвоевал для нас возможность жить в сильной и свободной стране. В каждой курганской семье помнят и гордятся воинскими подвигами своих земляков в Великой Отечественной войне, огромным вкладом в Победу бойцов трудового фронта.

Вместе мы делаем все, чтобы увековечить эти подвиги, сохранить историческую правду о наших героях для новых поколений. Пусть светлая память обо всех, кто совершил нашу Великую Победу, отстоял нашу жизнь и свободу, вдохновляет вас на высокие достижения на благо Отечества! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви и только мирного неба над головой!», — говорится в обращении.