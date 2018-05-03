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Депутат Госдумы поздравил курганцев с Днём Победы
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Депутат Госдумы поздравил курганцев с Днём Победы 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ремезков поздравил курганцев с наступающим Днём Победы.
«В этот день мы отдаём долг благодарности всем, кто, одержав Великую Победу над фашизмом, отвоевал для нас возможность жить в сильной и свободной стране. В каждой курганской семье помнят и гордятся воинскими подвигами своих земляков в Великой Отечественной войне, огромным вкладом в Победу бойцов трудового фронта.
Вместе мы делаем все, чтобы увековечить эти подвиги, сохранить историческую правду о наших героях для новых поколений. Пусть светлая память обо всех, кто совершил нашу Великую Победу, отстоял нашу жизнь и свободу, вдохновляет вас на высокие достижения на благо Отечества! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви и только мирного неба над головой!», — говорится в обращении.
Напомним, Александр Ремезков является первым заместителем председателя комитета ГД по бюджету и налогам, а также членом фракции «Справедливая Россия».
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