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Калининградец придумал ДТП, чтобы получить от страховой миллион рублей
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Калининградец придумал ДТП, чтобы получить от страховой миллион рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде полицейским удалось вычислить горожанина, который, чтобы получить крупную страховку, придумал ДТП.
О том, что автовладелец пытается обмануть страховую, заподозрил юрисконсульт компании.
По предварительной информации, злоумышленник инсценировал аварию и попытался подать заявление на получение страховых выплат в размере свыше 1 миллиона рублей. Но выяснилось, что машина была повреждена не в ДТП.
«Сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена причастность 62-летнего жителя Калининграда к инсценировке аварии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи — наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев», — сообщили в МВД.
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