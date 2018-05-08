Калининградец придумал ДТП, чтобы получить от страховой миллион рублей

В Калининграде полицейским удалось вычислить горожанина, который, чтобы получить крупную страховку, придумал ДТП.

О том, что автовладелец пытается обмануть страховую, заподозрил юрисконсульт компании.

По предварительной информации, злоумышленник инсценировал аварию и попытался подать заявление на получение страховых выплат в размере свыше 1 миллиона рублей. Но выяснилось, что машина была повреждена не в ДТП.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена причастность 62-летнего жителя Калининграда к инсценировке аварии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи — наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев», — сообщили в МВД.