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Благоустройство территории у стадиона «Самара-Арена» завершится до конца мая
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Благоустройство территории у стадиона «Самара-Арена» завершится до конца мая 

ТАСС 1 час назад
САМАРА, 3 мая. /ТАСС/. Все работы по благоустройству территории у стадиона «Самара-Арена» завершат до конца мая. Об этом в четверг сообщил журналистам Андрей Костенко, гендиректор компании «Волгатрансстрой — 9», являющейся генподрядчиком строительства инженерных сетей и работ по благоустройству.
"До конца мая мы должны завершить все благоустройство прилегающей к стадиону территории. Здесь больше 80 тыс. кв. м плиточного покрытия и более 120 тыс. кв. м асфальтового покрытия, под благоустройство подпадает вся прилегающая территория площадью более 60 га", — сказал Костенко.
По его словам, работа ведется в круглосуточном режиме. На территории необходимо создать зоны отдыха, разбить клумбы, поставить скамейки, провести велодорожки, установить элементы навигации и системы видеонаблюдения. Будет высажено более 11,5 тысячи кустарников и более 150 деревьев. Стоимость контракта по обустройству территории с парковками составляет около 2,8 млрд рублей.
"Самара-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 28 апреля.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
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