В Московском патриархате заявили, что поющим «Мурку» клирикам лучше сменить профессию

Священники, которые не соблюдают кодекс поведения, свойственный их профессии, должны подумать о ее смене, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он имел в виду скандал, произошедший после апрельской публикации в интернете видео, на котором священнослужитель

поет блатную песню

в трапезной московского храма.

"Есть определенный кодекс поведения священнослужителя, который он должен соблюдать. Если он его не соблюдает, значит либо его образ жизни несовместим с его профессией, и тогда ему надо подумать о смене профессии, либо он согрешил, и тогда он должен принести покаяние перед своим епископом и перед Церковью", — пояснил митрополит в эфире программы

"Церковь и мир"

на телеканале «Россия-24», вышедшей 29 апреля.

Илларион отметил, что клирик, спевший «Мурку», не должен был находиться в Москве. Митрополит напомнил, что каждый священник приписан к той или иной епархии и находиться вне своей епархии он может только с разрешения своего епископа. Однако в этом нашумевшем случае этого не было. Архиерей обратил внимание на то, что в последнее время в столице часто появляются священнослужители, которые не имеют на это благословения своих архиереев, но приезжают с целью подзаработать.

"С такого рода каноническим беспорядком необходимо бороться, потому что всякий священник должен быть приписан к своему храму. Он должен служить в своем храме, а не посещать злачные места", — указал митрополит.

Представитель РПЦ подчеркнул, что священник должен всегда быть на высоте, в частности он никогда не должен появляться в публичном пространстве пьяным, ругаться матом и исполнять блатные песни. «Само поведение священника является неподобающим, дальнейшую его судьбу должен решить правящий архиерей», — полагает митрополит Иларион.

Видеоролик, о котором идет речь, опубликовал 3 апреля в своем аккаунте в Facebook

богослов Андрей Кураев . Он уточнил, что в роли солиста на видеозаписи выступает личный секретарь Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского архимандрит Венедикт (Цирков). По словам Кураева, этот священник служит в московском храме Троеручицы на Каширском шоссе. Действие, запечатленное на видео, происходит в «большой трапезной» этого храма. Когда именно был записан ролик, неизвестно.

На следующий же день глава пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков сообщил, что священника

выслали