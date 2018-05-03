Ещё
В Московском патриархате заявили, что поющим «Мурку» клирикам лучше сменить профессию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Московском патриархате заявили, что поющим «Мурку» клирикам лучше сменить профессию 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Священники, которые не соблюдают кодекс поведения, свойственный их профессии, должны подумать о ее смене, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он имел в виду скандал, произошедший после апрельской публикации в интернете видео, на котором священнослужитель
поет блатную песню
в трапезной московского храма.
"Есть определенный кодекс поведения священнослужителя, который он должен соблюдать. Если он его не соблюдает, значит либо его образ жизни несовместим с его профессией, и тогда ему надо подумать о смене профессии, либо он согрешил, и тогда он должен принести покаяние перед своим епископом и перед Церковью", — пояснил митрополит в эфире программы
"Церковь и мир"
на телеканале «Россия-24», вышедшей 29 апреля.
Илларион отметил, что клирик, спевший «Мурку», не должен был находиться в Москве. Митрополит напомнил, что каждый священник приписан к той или иной епархии и находиться вне своей епархии он может только с разрешения своего епископа. Однако в этом нашумевшем случае этого не было. Архиерей обратил внимание на то, что в последнее время в столице часто появляются священнослужители, которые не имеют на это благословения своих архиереев, но приезжают с целью подзаработать.
"С такого рода каноническим беспорядком необходимо бороться, потому что всякий священник должен быть приписан к своему храму. Он должен служить в своем храме, а не посещать злачные места", — указал митрополит.
Представитель РПЦ подчеркнул, что священник должен всегда быть на высоте, в частности он никогда не должен появляться в публичном пространстве пьяным, ругаться матом и исполнять блатные песни. «Само поведение священника является неподобающим, дальнейшую его судьбу должен решить правящий архиерей», — полагает митрополит Иларион.
Видеоролик, о котором идет речь, опубликовал 3 апреля в своем аккаунте в  Facebook
богослов Андрей Кураев. Он уточнил, что в роли солиста на видеозаписи выступает личный секретарь Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского архимандрит Венедикт (Цирков). По словам Кураева, этот священник служит в московском храме Троеручицы на Каширском шоссе. Действие, запечатленное на видео, происходит в «большой трапезной» этого храма. Когда именно был записан ролик, неизвестно.
На следующий же день глава пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков сообщил, что священника
выслали
в Тирасполь (Приднестровье) по личному решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Newsru.com: последние новости
The Sunday Times: Россия пыталась помочь на выборах лидеру британской оппозиции РФС даст оценку нецензурной брани президента "Анжи", которая попала в эфир ФСБ отчиталась о пресечении деятельности 26 боевиков за четыре дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение