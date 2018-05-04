Красота положения. Как преображается территория «Стадиона Нижний Новгород»
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов провел рабочее совещание на территории вокруг «Стадиона Нижний Новгород». Работы по благоустройству планируется завершить к 15 мая. По словам министра, к этой дате будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени. Как преображается территория вокруг арены ЧМ-2018, смотрите в фоторепортаже Александра Воложанина.