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Законопроект о создании курилок в аэропортах отправили на доработку
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Законопроект о создании курилок в аэропортах отправили на доработку 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что комитет направил законопроект о создании зон для курения в аэропортах на доработку. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Комитет (по охране здоровья) его рассмотрел, но должен сказать, что он (законопроект) отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были", — сказал Огуль.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения.
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