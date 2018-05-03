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«Не патриотизм, а идиотизм»: тапочки с советскими солдатами возмутили Сеть
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«Не патриотизм, а идиотизм»: тапочки с советскими солдатами возмутили Сеть 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В соцсетях появилась фотография домашних тапочек с изображением советских солдат. Пользователи Twitter утверждают, что такой товар продается в гипермаркетах «Лента».
На ценнике указывается: «Туфли мужские комнатные, 299 рублей».
Снимок вызвал возмущение интернет-пользователей. «Нужно было сжечь этот магазин», «Это не патриотизм, это идиотизм», — пишут в комментариях.
Кто-то предложил устроить магазину бойкот.
В пресс-службе сети гипермаркетов «Лента» «Ридусу» ответили, что таких тапочек в магазинах нет.
Такой товар в ассортиментной матрице «Ленты» отсутствует, объяснила менеджер по связям с общественностью и государственными органами Мария Филиппова.
Некоторые магазины довольно странным образом пытаются привлечь покупателей перед праздниками. К примеру, в канун 23 февраля крупный скандал разразился в Кургане. Местный магазин «Мясная лавка» устроил акцию «Служивый сиделец» и предложил «всем, кто служил или сидел» скидку в 23 процента на все виды шашлыка.
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