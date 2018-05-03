Ещё
Челябинск готовится к Чемпионату России по ММА-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинск готовится к Чемпионату России по ММА-2018 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
13 мая на ринге ледовой арены «Трактор» состоится Чемпионат России по боям без правил. Гвоздем программы обещает стать бой актера театра и кино Владислава Демина с супер тяжеловесом Кристианом Вуапи по прозвищу «Камерунский Лев». Кристиан является чемпионатом Африки по кикбоксингу в разделе K-1 2014 года и финалистом Чемпионата Азии по кикбоксингу 2015 года (WAKO).
Бой пройдет после окончания финалов национального первенства ММА-2018 — чемпионата России по смешанному боевому единоборству 2018 года.
Напомним, что 12 и 13 мая на арене «Трактор» более 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях, а также право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы.
После профессиональная Лига «REM-93» представит зрителям международный турнир по смешанному боевому единоборству, на котором и выступит Владислав Демин, а также южноуральские спортсмены.
— Обладатель чемпионского пояса Уральской Лиги «REM-93», победитель первенства УрФО по ММА 2017 года Гасан Мамедов (уроженец г. Челябинска) выйдет в ринг с соперником из Венесуэлы Раулем Гузманом, — сообщают организаторы, — В других профессиональных Дебютант профессионального ринга 22-летний Илья Ерушин (уроженец города Магнитогорска) проведет свой первый бой против Алексея Повуланса из Литвы, финалиста чемпионата мира, чемпиона Балтии по панкратиону. Дополнят самые интересные встречи профессиональной лиги «REM-93» два боя в легком весе с участием российских спортсменов Егора Филидова (уроженец города Магнитогорска) и Дениса Черепова (уроженец города Южноуральска). Соперниками ребят станут представители Киргизии и Таджикистана.
Почетными гостями ММА станут президент Союза ММА России Федор Емельяненко и первый в новейшей истории страны чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Последний 13 мая проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области, ответит на вопросы ребят и проведеет автограф-сессию.
Зрители могут приобрести единый билет на все поединки в зрелищных кассах города и на сайте kassy.ru по цене от 300 рублей. Подробнее о чемпионате читайте в группе https://vk.com/rem_93
Хорошие новости: последние новости
Парень три года потратил, чтобы снять с коптера 300 озер, из которых 40 южноуральских В Челябинске для юных хоккеистов отлили фигурки из чугуна Город Троицк в Челябинской области может попасть в книгу рекордов Гиннесса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение