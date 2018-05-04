Руководство Евролиги вынесло окончательный вердикт по эпизоду, произошедшему в концовке встречи четвертого матча четвертьфинальной стадии турнира между российскими командами «Химки» и ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Проанализировав все отчеты, мы подтверждаем, что Тайлер Ханикатт попросил о замене за 20,7 секунды до конца четвертой четверти. Поскольку запрос не был отменен, звуковой сигнал правильно прозвучал при первой возможной замене за 5,1 секунды до конца четвертой четверти", — цитирует письмо руководства Евролиги пресс-служба «Химок».
Руководство турнира заверило, что из-за шума судья не расслышал звуковой сигнал, поэтому запустил счетчик времени, не зная о замене.
"Как только секундометрист смог обратить внимание судей на просьбу о замене, судьи правильно остановили время и затем использовали систему IRS, чтобы установить правильное время на часах", — цитирует письмо руководства Евролиги пресс-служба «Химок».
Судьи возобновили игру после того, как «Химки» не захотели провести ранее запланированную замену.
Ранее сообщалось, что форвард баскетбольного клуба «Химки» Томас Робинсон оштрафован за инцидент после четвертого матча серии с ЦСКА.