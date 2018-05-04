Евролига вынесла вердикт по концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА

Руководство Евролиги вынесло окончательный вердикт по эпизоду, произошедшему в концовке встречи четвертого матча четвертьфинальной стадии турнира между российскими командами «Химки» и ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Проанализировав все отчеты, мы подтверждаем, что Тайлер Ханикатт попросил о замене за 20,7 секунды до конца четвертой четверти. Поскольку запрос не был отменен, звуковой сигнал правильно прозвучал при первой возможной замене за 5,1 секунды до конца четвертой четверти", — цитирует письмо руководства Евролиги пресс-служба «Химок».

Руководство турнира заверило, что из-за шума судья не расслышал звуковой сигнал, поэтому запустил счетчик времени, не зная о замене.

"Как только секундометрист смог обратить внимание судей на просьбу о замене, судьи правильно остановили время и затем использовали систему IRS, чтобы установить правильное время на часах", — цитирует письмо руководства Евролиги пресс-служба «Химок».

Судьи возобновили игру после того, как «Химки» не захотели провести ранее запланированную замену.