Украинские прыгуны в воду выступят на майском этапе Мировой серии в Казани

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Все украинские спортсмены, заявленные на этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани, выступят на турнире. Об этом сообщил ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Илья Кваша, Максим Долгов и Александр Горшковозов. Этап Мировой серии пройдет в Казани с 4 по 6 мая. В предварительном протоколе, опубликованном на сайте Международной федерации плавания, значатся фамилии четырех украинских прыгунов — Олег Колодий

"Все украинские спортсмены уже приехали в Казань и обязательно выступят на нашем турнире, — сказал Власенко. — У нас с украинцами очень хорошие отношения, мы всегда сидим все вместе на трибунах и болеем. Они ездят к нам на соревнования, а мы — к ним. А что касается каких-то запретов для украинских спортсменов на выступления в России, то здесь мне сложно говорить что-то".

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касается всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Однако, согласно новому постановлению от 11 апреля текущего года, данный указ утратил силу. Вместо этого Министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано воздержаться от выступления на турнирах в России.