Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили проанализировал в разговоре с корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым выступление российских борцов греко-римского стиля на ЧЕ в Каспийске.
Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион:
— Аппетит, как известно, приходит во время еды. После попадания в главные финалы трёх россиян в первый день, ещё три наших борца вышли сразиться непосредственно за «золото» и на следующий день. Только, если днём раньше чемпионом стал только Роман Власов (до 77 кг), то сутки спустя высших наград было три.
Четыре золотые медали — это триумф. Даже с учётом родных стен. Во второй день из трёх наших победителей мне больше всех понравился Артём Сурков (до 67 кг). Борьбу он демонстрирует надёжную и стабильную. Его отличает огромное желание победить каждого своего соперника.
Сергей Емелин (до 60 кг) во-первых, человек обязательный. Во-вторых, он в хорошем смысле — трудоголик. Знаю, что он живёт в Мордовии с родителями в трудных материальных условиях. Очень хотелось бы помочь решить социальные проблемы его семьи. Надеюсь Федерация это сделает совместно с руководством Республики Мордовия.
Адам Курак (до 72 кг) — это в немалой степени гордость сегодняшнего дня среди борцов. Его мужество и воля, которые проявляются на борцовском ковре, заслуживают уважение и вызывают восхищение.