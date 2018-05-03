Сын Дэвида Бекхэма устроил отцу потрясающий сюрприз в честь дня рождения

На днях знаменитый футболист Дэвид Бекхэм отпраздновал день рождения: спортсмену исполнилось 43 года. В честь этого мужчина собрал за шикарным столом своих родных и близких — и получил неожиданный сюрприз от своего старшего сына Бруклина.

Дело в том, что юноша в настоящий момент живет и учится в США, однако ради папы он пересек океан — и прибыл на семейное торжество.

Лучший сюрприз ко дню рождения — мой взрослый мальчик, прилетевший домой.

— растроганно написал знаменитый отец.

Отметим, столь трепетное отношение детей к звездному папе вполне понятно: ведь и он сам делает для них многое, стараясь уделять своим малышам максимум времени и внимания. Так, однажды Дэвид Бекхэм признался, что 6 дней собирал из конструктора игрушечный замок для дочери.

Напомним, Дэвид Бекхэм — четырежды отец. Футболист с 1999 года женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве — Адамс). Звездная пара растит троих сыновей: Бруклин Джозеф родился в 1999 году, Ромео Джеймс появился на свет в 2002, Круз Дэвид — в 2005. В 2011 году в семье родилась дочь Харпер Севен.

Фото: Instagram

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