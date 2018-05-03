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В Оренбурге подведены итоги Всероссийского турнира по боксу
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В Оренбурге подведены итоги Всероссийского турнира по боксу 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге прошел Всероссийский турнир по боксу памяти подполковника милиции Альвиса Каюмова.
Турнир длился четыре дня, где участвовали 63 спортсмена возрастной категории 17-18 лет. Первое общекомандное место в медальном зачете традиционно досталось боксерам из Оренбуржья. Особенно отличился Вадим Абдульманов из Новотроицка, который взял «золото» в весе 49 кг. А вот единственную золотую медаль для Кыргызстана завоевал Сарвар Юлдашев.
При этом в супертяжелом весе золотая медаль досталась орчанину Азамату Тугамбаеву. Серебряными медалистами стали Джахонгир Икрамов и Максим Агапов из Оренбурга, новотройчанину Дмитрию Виноградову, в том числе и Александру Сорокину из Республики Башкортостан.
Партнеры турнира удостоили нескольких боксеров денежными призами, а вот лучшим судьей турнира признан Вячеслав Луканов. Кроме того, «За волю к победе» от Управления Росгвардии по области награжден Олег Медведев.
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