В Оренбурге подведены итоги Всероссийского турнира по боксу

Накануне в Оренбурге прошел Всероссийский турнир по боксу памяти подполковника милиции Альвиса Каюмова.

Турнир длился четыре дня, где участвовали 63 спортсмена возрастной категории 17-18 лет. Первое общекомандное место в медальном зачете традиционно досталось боксерам из Оренбуржья. Особенно отличился Вадим Абдульманов из Новотроицка, который взял «золото» в весе 49 кг. А вот единственную золотую медаль для Кыргызстана завоевал Сарвар Юлдашев.