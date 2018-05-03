Казанскому композитору заплатили 94 копейки за музыку на ТВ

Казанский композитор Эльмир Низамов опубликовал на личной странице в социальной сети ведомость с авторскими отчислениями за ротацию песни на телевидении. Выплата составила 94 копейки за одну ротацию.

«Коротко о том, как можно жить композитору на авторские отчисления в нашей стране. Получил распечатку из Рао. 79 рублей 18 копеек, за 84 кратную ротацию песни на ТВ — это сильно. То есть 94 копейки за раз», — пишет Низамов, отмечая запись хештэгом #нувыдержитесьтам.

В беседе с «Казанским репортером» Низамов пояснил, все российские авторы получают именно такие смешные отчисления за ротацию на телевидении и радио. Совершенно ясно, если не заниматься ничем другим, прожить на такую зарплату невозможно.

«Большинство помимо творчества занимаются другой деятельностью, преподают например, как я. Естественно, есть какие-то гонорары, которые напрямую выплачиваются заказчику. А что касается ротации, сочинения в медиа, особенно на телевидении и радио, рассчитывать не приходится, — объясняет Низамов. — Сегодня авторские более-менее реальные бываюттолько в театрах. Там все прозрачно, жесткая система. Работая с театрами, еще как-то можно получить вознаграждение, выжить на эти деньги. А все, что касается ТВ и радио — непонятно, как они это считают. Я больше скажу: у моих коллег музыка выходит в фильмах на всю страну, и сумма чуть больше, чем у меня».

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