Шахматистка школа им. Ботвинника завоевала золотую медаль первенства России

Учащаяся школы имени М. М. Ботвинника завоевала золотую медаль юношеского первенства России по шахматам. В группе девочек не старше 13 лет Маргарита Зверева, с которой работают педагоги Станислав Сергеевич Фокин (руководитель школы) и Станислав Юрьевич Новиков , сумела набрать 8,5 очка из девяти возможных, что позволило ей завоевать награду.

Маргарита стала лидером в группе девушек не старше 13 лет.

В группе девочек не старше 11 лет 7,5 очка из девяти возможных набрала Александра Шведова (тренеры Владимир Викторович Вульфсон и Наталья Викторовна Селионова) и заняла второе место.

С 1 по 10 мая 2018 года в Сочи, где проходят соревнования, состоится командное первенство России, на котором выступят юные шахматисты и шахматистки школы имени М. М. Ботвинника.