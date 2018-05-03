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Шахматистка школа им. Ботвинника завоевала золотую медаль первенства России
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Шахматистка школа им. Ботвинника завоевала золотую медаль первенства России 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Учащаяся школы имени М. М. Ботвинника завоевала золотую медаль юношеского первенства России по шахматам. В группе девочек не старше 13 лет Маргарита Зверева, с которой работают педагоги Станислав Сергеевич Фокин (руководитель школы) и Станислав Юрьевич Новиков, сумела набрать 8,5 очка из девяти возможных, что позволило ей завоевать награду.
Маргарита стала лидером в группе девушек не старше 13 лет.
В группе девочек не старше 11 лет 7,5 очка из девяти возможных набрала Александра Шведова (тренеры Владимир Викторович Вульфсон и Наталья Викторовна Селионова) и заняла второе место.
С 1 по 10 мая 2018 года в Сочи, где проходят соревнования, состоится командное первенство России, на котором выступят юные шахматисты и шахматистки школы имени М. М. Ботвинника.
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