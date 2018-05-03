Две партии замороженных морепродуктов из Японии задержали в аэропорту «Домодедово»

аэропорту «Домодедово» приостановили оформление двух партий замороженных морепродуктов, поступившей в Московский регион из Японии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановлено оформление двух партий замороженных морепродуктов в ассортименте общим весом 432,39 килограмма, поступивших из Японии в сопровождении ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что маркировочная этикетка нанесена таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения ее целостности. Груз задержан.