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Две партии замороженных морепродуктов из Японии задержали в аэропорту «Домодедово»
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Две партии замороженных морепродуктов из Японии задержали в аэропорту «Домодедово» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В аэропорту «Домодедово» приостановили оформление двух партий замороженных морепродуктов, поступившей в Московский регион из Японии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«В аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановлено оформление двух партий замороженных морепродуктов в ассортименте общим весом 432,39 килограмма, поступивших из Японии в сопровождении ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что маркировочная этикетка нанесена таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения ее целостности. Груз задержан.
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