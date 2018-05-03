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«Авангард» в случае попадания в Лигу Европы намерен играть на стадионе «Трудовые резервы»
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«Авангард» в случае попадания в Лигу Европы намерен играть на стадионе «Трудовые резервы» 

Советский спорт 43 минуты назад
Курский «Авангард» рассчитывает получить лицензию для стадиона «Трудовые резервы», где планирует принимать соперников в случае выхода в Лигу Европы.
«В случае выступления в еврокубках мы хотим проводить матчи на домашнем стадионе «Трудовые резервы», — цитирует ТАСС исполнительного директора клуба Андрея Лободу. — Сейчас есть понимание, на какие факторы даже для упрощенной процедуры лицензирования стоит обратить внимание.
Первое — это освещение, насколько мне известно, оно должно быть 1400 люксов, а второе — это идеально ровный газон, который должен быть также лицензирован УЕФА.
Руководство понимает, что Лига Европы играется поздней осенью, поэтому, возможно, придется использовать искусственный газон. Также мы рассматриваем запасные варианты в качестве резервного стадиона. Это может быть Москва, Тула».
Стадион «Трудовые резервы» вместимостью 11 329 зрителей был построен 55 лет назад и в последний раз реконструировался в 2008 году.
Напомним, «Авангард» может стать участником еврокубков, если выиграет Кубок России.
Финал Кубка России «Авангард» (Курск) — «Тосно» (Ленинградская область) пройдет 9 мая в Волгограде.
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