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Ислам Яшуев и Анастасия Конкина взяли медали на чемпионате Европы по дзюдо
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Ислам Яшуев и Анастасия Конкина взяли медали на чемпионате Европы по дзюдо 

Волга Ньюс 47 минут назад
В первый день соревнований, 26 апреля, российские спортсмены выиграли пять медалей. В том числе золото у Ислама Яшуева, дающего параллельный зачет Самарской области, в весовой категории 60 кг и бронза у самарчанки Анастасии Конкиной в весовой категории 57 кг.
"Конечно я стремился к победе, но совершенно не был в ней уверен — на такие турниры все едут за золотом, и я был в их числе. Одна ошибка на таком состязании, и ты «в пролете», а соперники по сетке турнира сплошь непростые. Когда понял, что вышел в финал, мне полегчало. Оставалась одна схватка и соперник был известен. Вот только повел он себя по-новому, удивил — совершенно иная тактика, другая борьба, но я отработал собранно и сделал все, что было нужно для победы", — приводит слова Яшуева министерство спорта Самарской области.
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