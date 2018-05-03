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Григорий Иванов: «О лицензии УЕФА „Урал“ пока не думает. Нужно сначала занять шестое место»
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Григорий Иванов: «О лицензии УЕФА „Урал“ пока не думает. Нужно сначала занять шестое место» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Президент "Урала" Григорий Иванов пока не готов сказать, будет ли его клуб подавать заявку на прохождение лицензирования для участия в Лиге Европы.
— Я сейчас не готов говорить на эту тему. У нас впереди еще два тура. Займем шестое место — тогда посмотрим, — отметил Иванов. — Нужно же еще понимать, получит ли лицензию победитель Кубка России. Так что мы на лицензии не зацикливаемся. Думаем о предстоящих играх. Есть ли предложения по Бикфалви и Ильину? К нам в клуб никто не обращался. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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